Чиновники посоветовали жителям Захарова самостоятельно построить дороги в центре села

Такую обратную связь на многолетние просьбы местные чиновники дали активистам «Микрорайона энергетиков», включающего шесть улиц.

Чиновники посоветовали жителям Захарова самостоятельно построить дороги в центре села. Такую обратную связь на многолетние просьбы местные чиновники дали активистам «Микрорайона энергетиков», включающего шесть улиц. Об этом РЗН. Инфо сообщили жители Захарова.

Они рассказали, что с ужасом ждут осени, поскольку автомобили вязнут в грязи — даже полноприводные и «буханки». Районная администрация отсыпала начало дороги щебнем, но, по словам рязанцев, это не слишком помогло. Уже более десяти лет жители просят местную власть сделать дорогу. Последние два года они активно пишут обращения в местную администрацию, губернаторам и депутатам области и президенту.

«О нас знают, но помочь не хотят. Любое наше обращение отправляют в муниципалитет. А у них ответ один, что средств в местном дорожном фонде недостаточно, поэтому они готовят проектно-сметную документацию в региональный минтранс для участия в конкурсе на выделение областных субсидий», — рассказали местные жители.

Однако далее «двигать» документы для принятия людям предлагают самостоятельно.

«Я не понимаю, за что мы платим налоги? Зачем нам чиновники, если нам приходится буквально „выбивать“ дорогу. Дорога нужна, жители, в том числе многодетные семьи, их много в округе, испытывают колоссальные неудобства, а в ответ не получают ни реальных действий, ни банального человеческого сочувствия. При этом на нас еще и ответственность перекладывают. А ведь осень близко», — отметили активисты.