В Рязани десять улиц на две недели останутся без горячей воды

Горячей воды не будет с 16 по 29 августа.

В Рязани на две недели отключат горячую воду на десяти улицах. Об этом в понедельник, 15 августа, предупредила мэрия.

Горячей воды не будет с 16 по 29 августа. Отключение произойдет по следующим адресам:

— улица Кальная, дома №№ 11 (детский сад № 26), 22 корпус 1 (детский сад № 41), 17 (школа № 73), 15, 18, 18 корпус 1, 23, 24, 25, 31, 33, 35, 38, 42;

— улица Быстрецкая, дома №№ 26 (детский сад № 36), 9, 9 корпус 1, 15, 19 корпус 1, 20, 23, 24, 25;

— улица Макаренко, дом № 1 (школа-интернат);

— улица Касимовское шоссе, дома №№ 13, 23 корпус 2, 23 корпус 3, 25/1, 25/2, 27;

— улица Новая, дома №№ 27, 27а, 68/22, 84;

— площадь Попова, дом № 6/6;

— улица Попова, дома №№ 18, 19/43, 22/51;

— улица Радиозаводская, дома №№ 1, 1 корпус 1, 1 корпус 2, 11/27, 35;

— улица Фирсова, дом № 29;

— улица Электрозаводская, дом № 51.

Отключение связано с плановыми профилактическими работами на системах и объектах теплоснабжения.