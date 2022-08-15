На берегу Оки заметили следы медведя

В соцсети опубликовали фото, на котором можно заметить крупные следы на песке на берегу реки.

В селе Исады Спасского района на берегу Оки заметили следы медведя. Информация об этом появилась в группе « Клуб охотников Рязани ».

В посте опубликовали фото, на котором можно заметить крупные следы на песке на берегу реки.

«Чьи следы?» — задал вопрос автор сообщения.

Подписчики предположили, что по пляжу прошелся медведь.

«Походу, медведям в Мещере жарко стало, к большой воде вышли. Куда идут, вот в чем вопрос?» — говорится в одном из комментариев.