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Wildberries начал взимать тысячу рублей за возврат ряда товаров
Онлайн-ретейлер Wildberries в тестовом режиме запустил плату в размере 1 тысяча рублей за возврат товаров, которые нуждаются в особых условиях перевозки. К ним относятся хрупкие и крупногабаритные вещи — это около 2% ассортимента.

Онлайн-ретейлер Wildberries в тестовом режиме запустил плату в размере 1 тысяча рублей за возврат товаров, которые нуждаются в особых условиях перевозки. К ним относятся хрупкие и крупногабаритные вещи — это около 2% ассортимента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Речь идет преимущественно о таких товарах, как телевизоры, холодильники, стиральные и посудомоечные машины. Однако их доставка до покупателей по-прежнему остается бесплатной, включая подъем товара на этаж.

Система запущена в тестовом режиме, что допускает ошибки со стороны продавцов в части указания габаритов товаров, но служба поддержки оперативно их исправляет, отметили в компании. Обои, краска и прочие небольшие предметы будут возвращаться по стандартному тарифу.

В пресс-службе отметили, что возможное недовольство пользователей могло быть вызвано тем, что отдельные товары попали в перечень крупных из-за неверных габаритов, которые по ошибке указывают предприниматели. Также новые правила не распространяются на хрупкие предметы интерьера: посуду, вазы и прочие подобные товары.

Ранее ретейлер сообщал, что взимает плату за услуги обратной доставки в размере 100 рублей для клиентов с высокой долей возвратов и/или невысокой суммой выкупа. Таких около 10%. По мнению компании, это позволяет снизить риски недобросовестной конкуренции со стороны других участников рынка.