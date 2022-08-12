На окраине Рязани произошло ДТП с участием мотоциклиста

Авария случилась в пятницу, 12 августа, примерно в 18:15.

На окраине Рязани произошло ДТП с участием мотоциклиста. Об этом сообщили очевидцы в группе « Подслушано у водителей Рязани ».

Авария произошла в районе гипермаркета «Глобус» в пятницу, 12 августа, примерно в 18:15.

Как пишут очевидцы, между собой столкнулись мотоцикл и «ВАЗ-2107». «Мотоциклист лежит, не встает, несколько авто остановились на помощь», — отметили пользователи. Также в сети появились фотографии с места ДТП.

Официальная информация уточняется.

Фото: соцсети