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На окраине Рязани произошло ДТП с участием мотоциклиста
Авария случилась в пятницу, 12 августа, примерно в 18:15.

На окраине Рязани произошло ДТП с участием мотоциклиста. Об этом сообщили очевидцы в группе «Подслушано у водителей Рязани».

Авария произошла в районе гипермаркета «Глобус» в пятницу, 12 августа, примерно в 18:15.

Как пишут очевидцы, между собой столкнулись мотоцикл и «ВАЗ-2107». «Мотоциклист лежит, не встает, несколько авто остановились на помощь», — отметили пользователи. Также в сети появились фотографии с места ДТП.

Официальная информация уточняется.

Фото: соцсети