Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 13-14 августа

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В Театре кукол в ближайшие выходные пройдут спектакли «Серебряное копытце» и «Крошка Енот». В Центральном парке культуры и отдыха 13 августа состоится спортивный праздник «День физкультурника». А в Лесопарке 14 августа пройдет выставка животных «Пойдем домой», направленная на поиск дома для бездомных питомцев.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».