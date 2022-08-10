В Санкт-Петербурге нашли тело 26-летней тиктокерши

Девушке нанесли шесть ударов ножом в шею.

В Санкт-Петербурге нашли тело 26-летней тиктокерши. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Тело Анастасии Гришман (настоящая фамилия — Хамловская) нашли в квартире на Южном шоссе. В полицию обратилась подруга девушки и рассказала, что она пропала. На шее погибшей обнаружили шесть ножевых ранений.

В убийстве подозревают 24-летнего Дмитрия, который жил с девушкой. Его разыскивают правоохранители. Уточняется, что он уже был несколько раз судим.

Анастасия Гришман, известная в интернете под ником grshmn, — тиктокерша, порноактриса и онлифанс-модель.