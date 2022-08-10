В Рязани отметят день физкультурника

До 14 августа в регионе пройдут свыше 150 мероприятий разных форматов.

В Рязани отметят день физкультурника. Об этом сообщили в региональном минспорта .

Всего до 14 августа в области пройдут более 150 мероприятий различных форматов: спортивные праздники, первенства, турниры, развлекательные эстафеты и фестивали, легкоатлетические пробеги, флешмобы и «веселые старты», показательные выступления и церемонии награждения

Основная часть празднования дня физкультурника пройдет 12 и 13 августа.

12 августа на стадионе «Спартак» и в зале заседаний мэрии Рязани пройдут церемонии награждения спортсменов, тренеров, активистов физической культуры и спорта, работников отрасли. В этот же день начнется чемпионат региона по бильярдному спорту среди мужчин и женщин.

В праздничный день в субботу, 13 августа, в рязанском Дворце детского творчества пройдет товарищеская встреча по регболу. Соревнования начнутся в 10:00, открытие запланировано на 11:45.

В центре уличного спорта «Под мостом» в Лесопарке состоятся соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч-2022». Они начнутся в 10:00.

В ЦПКиО в 11:00 пройдет забег, посвященный дню физкультурника.

На стадионе «Спартак» состоится очередной матч женской футбольной Суперлиги. «Рязань-ВДВ» примет пермский ЖФК «Звезда-2005». Начало матча — в 18:00.

На стадионе ЦСК пройдет финал Кубка Рязани по футболу сезона 2022 года. Он начнется в 14:00.

Празднование Дня физкультурника откроется около Зеленого театра в 17:00. С 17:30 до 19:30 на территории ЦПКиО будут работать различные спортивные площадки.

Гостей праздника ждут аттракционы «Веселый футболист» и «Веселый баскетболист», площадки «Аштанга йога», твистер, ростовые шахматы, волейбол, фримаркет, джампинг, ФК «Олимпус», «ARTA GYM», СШ «Айсберг», ВФСК «ГТО», гидробол, СК «Дельфин», пирамида (воздушная акробатика), Skill Up Jam. В рамках праздника в парке пройдут открытые тренировки по гребле на байдарках и каноэ, мастер-класс по теннису на кортах СШ «Юниор», турнир по воркауту на спортплощадке «Роснефть», спортивно-развлекательная площадка «Акробат».

Зарядку с чемпионом в рамках проекта «Старт к Олимпу» проведет призер первенств мира и Европы по гребному спорту Наталья Холопова. Любой желающий сможет поучаствовать в мастер-классах на тренажерах для академической гребли.

Завершится празднование дня физкультурника в 19:15. В Зеленом театре состоится концерт рязанских творческих коллективов. После него зрителям покажут фильм «Выкрутасы».