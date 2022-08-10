В России предложили блокировать онлайн переводы свыше 10 тысяч рублей

Инициативу предложили как дополнительную защиту от мошенников.

В России предложили блокировать онлайн переводы свыше 10 тысяч рублей. Об этом пишут « Известия ».

Предполагается, что крупные переводы заморозят на промежуточных счетах, а для их разблокировки нужно будет ввести дополнительную идентификацию пользователя или ПИН-код. Инициативу по защите от мошенников обсудили на заседании экспертного совета по защите прав потребителей финуслуг по ЦБ.

По словам вице-президента ассоциации банков России Алексея Войлукова, это создаст дополнительные расходы для банков и их клиентов.

По данным Центробанка, в первом квартале 2022 года средняя сумма онлайн переводы составляла 5,6 тысячи рублей.