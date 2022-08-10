Роспотребнадзор не планирует вводить новые ковидные ограничения в Рязанской области

Об этом сообщила заместитель главы регионального управления Ирина Котова.

Во вторник, 9 августа, заместитель руководителя Роспотребнадзора по Рязанской области Ирина Котова рассказала о ситуации с коронавирусом в регионе в программе ГТРК «Ока» .

По словам представительницы ведомства, прогноз федерального Роспотребнадзора оправдался.

«Мы видим, что у нас начался рост заболеваемости в регионе. Поначалу это были небольшие превышения, по 8-20%. Сейчас же превышения составили 50%. Отмечу, что заболеваемость значительно ниже по цифрам, которые мы имели в этот же период в прошлом году», — рассказала Котова.

На данный момент ведомство не планирует вводить ковидные ограничения в области. Однако, как отметила Котова, «нужно быть готовым к любой ситуации и не стоит забывать про дезинфекцию, прививки и масочный режим».

Замруководителя также подчеркнула, что масочный режим в области не отменен — его действие лишь приостановлено.

«Маски должны остаться в обиходе рязанцев, по крайней мере, их использование в местах массового скопления людей. Ношение масок для сотрудников сферы здравоохранения, торговли, образования и обслуживания остается обязательным», — добавила Котова.