Ремонт Северной окружной дороги сняли с квадрокоптера

Реконструкция началась 10 июня. Работы продлятся до 2024 года. На ремонт участка протяженностью 3,4 километра выделили 750 млн рублей.

Ремонт Северной окружной дороги сняли с квадрокоптера. Ролик опубликовали в группе «Автодор Рязань» в среду, 10 августа.

На кадрах видно работу строительной техники и рабочих, а также общий план Северной окружной дороги.

Отмечается, что подрядчик уже выполнил опиловку деревьев и смонтировал подпорную стенку. Также в насыпи сделали более 30 проколов для устройства ливневой канализации.

Реконструкция Северной окружной дороги в Рязани началась 10 июня. Работы продлятся до 2024 года.

На ремонт участка протяженностью 3,4 километра выделили 750 млн рублей.