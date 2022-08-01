В Шиловском районе на трассе М-5 водитель «Лады» насмерть сбил пешехода

Трагедия произошла в ночь на понедельник, 1 августа.

На трассе М-5 в Шиловском районе насмерть сбили пешехода. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Авария произошла в понедельник, 1 августа, в 3:20, на 261 километре федеральной трассы, недалеко от поселка Кирицы.

По предварительной информации, 54-летний житель Подмосковья на Lada Granta ехал в сторону Рязани со стороны Челябинска. В попутном направлении шел 22-летний житель Рязанской области. Автомобиль наехал на мужчину.

В результате аварии пешеход погиб. Позже стала известна его личность.

Проводится проверка.