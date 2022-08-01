В Рязани ищут очевидцев смертельной аварии на улице Зубковой

61-летний рязанец на Lada Vesta наехал на 42-летнего местного жителя. От полученных травм мужчина умер на месте.

В Рязани ищут очевидцев смертельной аварии на улице Зубковой. Об этом сообщили в пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла 21 июля в 15:41 на улице Зубковой около дома № 27 корпус 4.

61-летний рязанец на Lada Vesta наехал на 42-летнего местного жителя. От полученных травм мужчина умер на месте.

Очевидцев аварии попросили обращаться по телефону +7 (4912)29-74-99 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 21 корпус 1.