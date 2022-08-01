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Умерла художественный руководитель ансамбля «Березка» Мира Кольцова
Народной артистке СССР было 83 года. Она руководила ансамблем после смерти основательницы «Березки» Надежды Надеждиной.

Умерла художественный руководитель хореографического ансамбля «Березка» Мира Кольцова. Об этом сообщил «Интерфакс».

Творческую деятельность Кольцова начала в 1957 году. В течение двадцати лет она была ведущей солисткой ансамбля «Березка». В 1978 году артистка стала первой помощницей основательницы ансамбля Надежды Надеждиной. После ее смерти Кольцова стала художественным руководителем и главным балетмейстером «Березки».

Народной артистке СССР было 83 года. Прощание с Мирой Кольцовой состоится 3 августа в Светлановском зале Дома музыки. Похоронят ее на Ваганьковском кладбище.