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Рязанцев предупредили о массовом отключении горячей воды с 2 августа
В список попали улицы Тимакова, Новоселов, Советской армии, Зубковой, Касимовское шоссе, Тимуровцев, 2-й Бульварный проезд, Большая, Зеленая и Шереметьевский проезд.

Рязанцев предупредили о массовом отключении горячей воды с 2 августа. Информацию разместили на сайте мэрии.

С 2 по 15 августа горячую воду отключат по следующим адресам:

  • улица Тимакова, дома №№ 15/23 (стоматологическая поликлиника), 9 (школа № 63), 7 (школа № 67), 2, 3, 4, 5, 6, 6 корпус 1, 6 корпус 2, 8, 8 корпус 1, 10, 11, 12, 12 корпус 1, 13, 14, 15/23, 16, 18, 18 корпус 1, 20, 22, 22 корпус 1, 22 корпус 2, 24, 24 корпус 1, 24 корпус 2, 26, 28, 28 корпус 1, 30, 30 корпус 1, 34;
  • улица Новоселов, дома №№ 32-а (детская поликлиника № 7), 33-а (роддом № 1), 17-а (детский сад № 131), 38-а (детский сад № 142), 6-а (школа № 31), 30-б (школа № 68), 1/7, 3, 4, 4 корпус 1, 5 корпус 1, 7, 7 корпус 1, 7 корпус 2, 10, 12, 14/16, 15, 15 корпус 1, 16, 16-а, 17, 17 корпус 2, 18, 19, 19 корпус 1, 20, 21, 21-а, 22, 23 корпус 1, 24, 24 корпус 1, 25, 25 корпус 1, 27, 27 корпус 1, 28, 28 корпус 1, 28 корпус 2, 28 корпус 3, 29, 30, 30 корпус 1, 30 корпус 2, 30 корпус 3, 31, 32, 32 корпус 1, 32 корпус 2, 32 корпус 3, 33, 33-в (приход Александро-Невской церкви), 33-г, 33 корпус 1, 33 корпус 2, 33 корпус 3, 33 корпус 4, 33 корпус 6, 34, 34-а, 34 корпус 1, 34 корпус 4, 35, 35-а, 35 корпус 1, 35 корпус 2, 35 корпус 3, 35 корпус 4, 36, 36 корпус 1, 36 корпус 2, 36 корпус 3, 38, 38 корпус 1, 38 корпус 2, 40, 40 корпус 1, 40 корпус 2, 40 корпус 3, 42, 44, 46, 48, 48 корпус 1, 48 корпус 2, 48 корпус 3, 50, 50 корпус 1, 50 корпус 2, 50 корпус 3, 54, 54 корпус 1, 54 корпус 2, 56 корпус 1, 58, 58-а, 58 корпус 1, 58 корпус 2, 58 корпус 3, 58 корпус 4, 58 корпус 5, 58 корпус 6, 58 корпус 7, 60;
  • улица Советской Армии, дома №№ 8-а (детский сад № 4), 10-а (детский сад № 112), 3 корпус 5 (детский сад № 117), 5-а (детский сад № 125), 20-а (детский сад № 130), 17-а (детский сад № 140), 24 корпус 1 (школа № 9), 15-а (школа № 62), 1/34, 2, 2 корпус 1, 3, 3 корпус 1, 3 корпус 2, 3 корпус 3, 3 корпус 4, 4, 4 корпус 1, 5, 5 корпус 1, 6, 6 корпус 1, 7, 7 корпус 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14/9, 15, 17, 17 корпус 1, 18, 19/9, 20, 21, 22, 24, 26, 26 корпус 1, 28/7;
  • улица Зубковой, дома №№ 26-в (детский сад № 7), 17-г (детский сад № 25), 4-а (детский сад № 118), 2-а (детский сад № 121), 23-а (детский сад № 149), 26-б (детский сад № 157), 22-а (школа № 51), 29 (школа № 71), 1, 2, 2 корпус 2, 3, 3 корпус 1, 3 корпус 2, 4, 4 корпус 1, 4 корпус 2, 5, 5 корпус 1, 6, 6-а, 6 корпус 1, 10-а, 10-в, 12, 14, 16/36, 17, 17-в, 17 корпус 1, 17 корпус 2, 18, 18 корпус 1, 18 корпус 2, 18 корпус 3, 18 корпус 4, 18 корпус 5, 18 корпус 6, 19, 19-а, 19 корпус 1, 19 корпус 2, 19 корпус 3, 20, 20 корпус 1, 20 корпус 2, 20 корпус 3, 20 корпус 4, 20 корпус 5, 20 корпус 6, 21, 21 корпус 1, 21 корпус 2, 21 корпус 3, 22, 22 корпус 1, 22 корпус 2, 23, 24, 24 корпус 1, 24 корпус 2, 24 корпус 3, 25, 25 корпус 1, 25 корпус 2, 25 корпус 3, 26, 26 корпус 1, 27, 27 корпус 2, 27 корпус 3, 28, 28 корпус 1, 29 корпус 1, 30, 30-б, 30-в, 30 корпус 2, 30 корпус 3, 30 строение 2, 31, 31-а, 31 корпус 1, 31 корпус 2, 33;
  • Касимовское шоссе, дома №№ 48-а (детский сад № 138), 50-а (детский сад № 147), 40-а (детский сад № 150), 38-б (школа № 59), 34-а, 36, д. 36 корп. 1, д. 36 корп. 2, д. 38, д. 38 корп. 1, д. 40, д. 40 корп. 1, д. 40 корп. 2, д. 42, д. 42 корп. 1, д. 44, д. 44 корп. 1, д. 46, д. 48, д. 48 корпус 1, 48 корпус 2, 48 корпус 3, 48 корпус 4, 48 корпус 5, 50, 50-б, 52, 52-б, 52 корпус 1, 52 корпус 2, 54, 54 корпус 1, 54 корпус 2, 54 корпус 3, 56, 56 корпус ;
  • улица Тимуровцев, дома №№ 4 (школа № 50), 1, 2, 3, 5, 5 корпус 1, 5 корпус 2, 5 корпус 3, 6, 8, 9, 9 корпус 1, 9 корпус 2, 9 корпус 3, 10, 11, 11 корпус 1, 12/1;
  • улица 2-й Бульварный проезд, дома №№ 2, 4, 6, 8;
  • улица Большая, дома №№ 90, 90 корпус 1, 92, 94 корпус 1, 98, 100, 104 корпус 2, 106;
  • улица Зеленая, дома №№ 17, 19, 21, 23;
  • Шереметьевский проезд, дома №№ 4, 8, 12, 14, 16, 18.

Причина отключения — плановые профилактические работы на системах и объектах теплоснабжения.