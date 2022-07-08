Водитель, сбившая в Сараях ребенка на велосипеде, оказалась сотрудником полиции
Авария случилась накануне в четверг, 7 июля.
Водитель, сбившая в Сараях ребенка на велосипеде, оказалась сотрудником полиции. Об этом в пятницу, 8 июля,
Уточняется, что 25-летняя девушка является сержантом полиции.
Авария случилась накануне в четверг, 7 июля. Девушка на Renault Logan сбила восьмилетнего школьника на велосипеде. Он выезжал со двора на проезжую часть, не уступив дорогу автомобилю.
Ребенок получил закрытый перелом левой ключицы, ушибы и ссадины.