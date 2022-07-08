В Рязани загорелось здание на Южной окружной

Возгорание случилось в здании продсклада «Победа».

В Рязани загорелось здание на Южной окружной. Об этом в пятницу, 8 июля, РЗН. инфо сообщили очевидцы.

Возгорание случилось в здании продсклада «Победа» на Южной окружной дороге, напротив магазина «Стройка».

В пресс-службе регионального управления МЧС рассказали, что сообщение о возгорании поступило в 13.18. Пожару присвоили повышенный номер сложности.

Возгорание локализовали в 13.40. В происшествии никто не пострадал.