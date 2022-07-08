Рязанского депутата Олега Смирнова назначат директором ДС «Олимпийский»
Об этом РЗН. Инфо рассказал собственный источник.
Рязанского депутата гордумы Олега Смирнова назначат директором ДС «Олимпийский». Об этом РЗН. Инфо рассказал собственный источник.
По его словам, Смирнов официально ушел из бизнеса (ГК «Автоимпорт»). Чиновника должны представить сотрудникам «Олимпийского» в начале следующей недели, 11 -12 июля.
Ранее занимавшую должность директора ДС «Олимпийский» Татьяну Пыжонкову трудоустроят во Дворец детского творчества.