Рязанцы ответили матери одного из подростков, «терроризирующих» пенсионеров в Горроще

Некоторые рязанцы встали на защиту матери одного из подростков.

Рязанцы отреагировали на комментарий женщины, которая представилась матерью одного из подростков, «терроризирующих» Горрощу. Женщина написала, что конфликт выдуман, но признала, что мальчики то «крикнут дразнилку», то «3-4 камушка в окно запустят» пенсионерке. Однако она виноватыми их не считает, потому что «кто так в детстве не делал».

Позиция матери вызвала общественный резонанс, как и вся история. Пост на данный момент прокомментировали более 500 человек. Большинство комментаторов указало женщине на неподобающее воспитание подростков, однако нашлись и те, кто встал на защиту мальчиков.

«И вы считаете, что кричать дразнилку и кидать камнями в сторону пожилого человека — нормально? Ну, о каком воспитании мы тут тогда думаем, раз для вас это норма. Одно ваше: крашеная „бабка“ о многом говорит!», — прокомментировала одна из рязанок.

«А еще есть статья за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетних и оставление в опасности. Почему малолетние дети находятся на улице без присмотра? Вы бы вместо того, чтобы угрожать, пошли бы к бабушке, извинились и прекратили издевательство ваших детей над пенсионерами. Это ненормально», — отметила женщина.

«То есть, кидание камней в окно и „дразнилки“ в отношении взрослого, постороннего человека — норма? Вместо извинений, оправданий в духе"это же ребенок», «все мы так делали». Нет. Не все! В большинстве семей детей воспитывали и следили за ними", — ответила рязанка.

«Что удивляться поведению детей, если мать одного из них считает его нормой и безобидными детскими шалостями. Как по мне, топанье ногой на кошку для того, чтобы ее с дороги прогнать — уже не совсем нормальное желание для ребенка старше года-полутора», — добавила девушка.

Некоторые рязанцы встали на защиту матери одного из подростков.

«Хулиганили в детстве все. Просто у кого-то есть мужество в этом признаться, а у кого-то — нет», — отметила женщина.

«Вот я и говорила про это, проблема не в детях, а в тех, кто пишет гадкие слова про детей. Задумайтесь, прежде чем так грязью поливать», — отметила рязанка.

Ранее мать одного из подростков, «терроризирующих» Горрощу, рассказала о конфликте.

Напомним, полиция начала проверку.