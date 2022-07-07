Рязанцы ответили матери одного из подростков, «терроризирующих» пенсионеров в Горроще

Рязанцы отреагировали на комментарий женщины, которая представилась матерью одного из подростков, «терроризирующих» Горрощу. Женщина написала, что конфликт выдуман, но признала, что мальчики то «крикнут дразнилку», то «3-4 камушка в окно запустят» пенсионерке. Однако она виноватыми их не считает, потому что «кто так в детстве не делал».
Позиция матери вызвала общественный резонанс, как и вся история. Пост на данный момент прокомментировали более 500 человек. Большинство комментаторов указало женщине на неподобающее воспитание подростков, однако нашлись и те, кто встал на защиту мальчиков.
«И вы считаете, что кричать дразнилку и кидать камнями в сторону пожилого человека — нормально? Ну, о каком воспитании мы тут тогда думаем, раз для вас это норма. Одно ваше: крашеная „бабка“ о многом говорит!», — прокомментировала одна из рязанок.
«А еще есть статья за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетних и оставление в опасности. Почему малолетние дети находятся на улице без присмотра? Вы бы вместо того, чтобы угрожать, пошли бы к бабушке, извинились и прекратили издевательство ваших детей над пенсионерами. Это ненормально», — отметила женщина.
«То есть, кидание камней в окно и „дразнилки“ в отношении взрослого, постороннего человека — норма? Вместо извинений, оправданий в духе"это же ребенок», «все мы так делали». Нет. Не все! В большинстве семей детей воспитывали и следили за ними", — ответила рязанка.
«Что удивляться поведению детей, если мать одного из них считает его нормой и безобидными детскими шалостями. Как по мне, топанье ногой на кошку для того, чтобы ее с дороги прогнать — уже не совсем нормальное желание для ребенка старше года-полутора», — добавила девушка.
Некоторые рязанцы встали на защиту матери одного из подростков.
«Хулиганили в детстве все. Просто у кого-то есть мужество в этом признаться, а у кого-то — нет», — отметила женщина.
«Вот я и говорила про это, проблема не в детях, а в тех, кто пишет гадкие слова про детей. Задумайтесь, прежде чем так грязью поливать», — отметила рязанка.
Ранее мать одного из подростков, «терроризирующих» Горрощу, рассказала о конфликте.
Напомним, полиция начала проверку.