Мать одного из подростков, «терроризирующих» Горрощу, рассказала о конфликте

Ранее в сети жители домов по улице Переулок 9-й линии пожаловались на подростков, которые стреляют из рогатки по окнам и в пенсионеров.

Мать одного из подростков, «терроризирующих» Горрощу, рассказала о конфликте. Об этом в четверг, 7 июля, она написала в комментариях под постом к группе «Новости Рязани „Вконтакте“».

Ранее в сети жители домов по улице Переулок 9-й линии пожаловались на подростков, которые стреляют из рогатки по окнам и в пенсионеров.

По словам матери одного из подростков, конфликт начали не дети.

«Неправда с самого начала и до конца. Я напишу жалобу в прокуратуру. В истории фигурирует одна крашеная „бабка“ средних лет, с которой произошел инцидент. Мальчик (не мой) топнул на ее кошку ногой и прогнал с дороги, в ответ эта тетя обматерила всех ребят. С той поры и завязалась их „дружба“. Они мимо идут — обязательно или крикнут в ее сторону дразнилку или камушка мелких три-четыре штуки в окно запустят, чтоб выудить из дома. Она гонялась за ними. Кто так в детстве не делал?», — написала рязанка.

Она также рассказала, что недавно дети сами пришли к пенсионерке извиняться, однако извинений она не приняла.

«Матом покрыла и сказала, что все равно гонять их будет. Рогаток у них нет и никогда не было. Стекол разбитых тоже. А вот фото и видео несовершеннолетних в этой группе есть. Это уже статья», — заключила рязанка.

Полиция начала проверку. Рязанцы ответили матери одного из подростков.