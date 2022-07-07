Автор поста про «терроризирующих» подростков в Горроще рассказала подробности конфликта

Женщина отметила, что этими фото и историей хотела привлечь внимание родителей.

В четверг, 7 июля, в редакцию РЗН. Инфо позвонила Елена, автор поста в соцсетях, и рассказала подробности конфликта между пенсионеркой и подростками.

«История началась еще три недели назад. Как-то раз эти мальчишки кидались камнями в кошек, которые прикормлены моей соседкой, той самой бабушкой. Она вышла, спокойно сделала им замечание. После этого около семи часов вечера мальчики регулярно стали приходить к ее дому, стрелять по окнам, обзывать и убегать. Я решила заступиться за соседку, так как она — хороший и спокойный человек. Бабушке 66 лет, она работает, никогда и ни на кого не кричит, а уж тем более матом слова не скажет. Она подкармливает уже много лет всех уличных кошек, которые сбегаются к ее дому. Каждый месяц тратит по 10 тысяч рублей на них. И вот вчера вечером она мне позвонила и попросила выглянуть, потому что сама боится. Я в одном халате выбежала, увидела мальчишек, начала снимать. Они испугались и убежали, так как застала их на месте преступления. Мальчишки прятались за кустами и следили в прицел за бабушкой. Ждали, выйдет она после стрельбы по окнам или нет», — рассказала Елена.

Женщина отметила, что этими фото и историей хотела привлечь внимание родителей. Чтобы они рассказали своим детям, что так поступать неправильно, а не относили это к шалости.

Кроме того, Елена добавила, что никто не приходил и не извинялся перед бабушкой, как рассказала мать одного из подростков.

Напомним, полиция начала проверку информации.