Полиция начала проверку по подросткам, терроризирующих жителей Горрощи

Ранее в соцсетях рязанцы пожаловались на подростков, терроризирующих жителей в Горроще.

В пресс-службе регионального управления МВД прокомментировали ситуацию с терроризирующими подростками в Горроще.

«Заявлений от граждан не поступало. По данному сообщению сотрудниками полиции проводится проверка», — отметили в ведомстве.

Ранее в соцсетях рязанцы пожаловались на подростков, терроризирующих жителей в Горроще.

Рязанцы ответили матери одного из подростков.