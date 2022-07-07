Полиция начала проверку по подросткам, терроризирующих жителей Горрощи
Ранее в соцсетях рязанцы пожаловались на подростков, терроризирующих жителей в Горроще.
В пресс-службе регионального управления МВД прокомментировали ситуацию с терроризирующими подростками в Горроще.
«Заявлений от граждан не поступало. По данному сообщению сотрудниками полиции проводится проверка», — отметили в ведомстве.
Ранее в соцсетях рязанцы пожаловались на подростков, терроризирующих жителей в Горроще.
Рязанцы ответили матери одного из подростков.