Рязанцы пожаловались на подростков, терроризирующих жителей Горрощи

На протяжении двух недель трое мальчиков на улице Переулок 9-й линии в вечернее время стреляют из рогатки по окнам частных домов, в которых живут пенсионеры.

Рязанцы пожаловались на подростков, терроризирующих жителей Горрощи. Информацию об этом опубликовали в группе «Новости Рязани «ВКонтакте» в среду, 6 июля.

Очевидцы рассказали, что на протяжении двух недель трое мальчиков на улице Переулок 9-й линии в вечернее время стреляют из рогатки по окнам частных домов, в которых живут пенсионеры. Дети дожидаются, когда жители выйдут на улицу и стреляют им по ногам. На замечания подростки отвечают матерными словами.

«Родители, знакомые, учителя, друзья, если узнаете кого-нибудь, дайте знать. Хочется, конечно, надрать им уши. А лучше объяснить — те, кто обижают слабых и пожилых — плохо кончат! Такое поведение — подлость! Это надо понимать с детства», — отметил автор поста.