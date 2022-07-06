Появились подробности наезда на пешехода в центре Рязани

Авария произошла вечером во вторник, 5 июля, на Первомайском проспекте.

Появились подробности наезда на пешехода в центре Рязани. Информацию опубликовала пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла во вторник, 5 июля, в 21:45. На Первомайском проспекте «УАЗ» наехал на мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. Уточняется, что пешеход был пьян.

Он получил травмы и был госпитализирован. Его личность устанавливают.

Проводится проверка.

Ранее видео с места аварии опубликовали в соцсетях очевидцы.