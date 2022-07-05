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В Рязанской области за незаконную рыбалку задержали 30-летнего мужчину
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

Сотрудники территориальных органов МВД России на районном уровне Рязанской области совместно с представителями Рыбнадзора регулярно проводят мероприятия по выявлению и пресечению незаконной добычи водных биологических ресурсов и нарушению правил рыбалки.

Сотрудники отдела МВД России Спасский совместно с представителями Рыбнадзора на реке Кишня недалеко от деревни Ужалье задержали 30-летнего жителя Рязанского района, подозреваемого в добыче рыбы при помощи сети-ловушки.

Ранее полицейские обнаружили на реке установленную сеть-ловушку. Предполагая, что злоумышленник вернется за уловом, оперативники уголовного розыска выставили рядом с этим местом пункт скрытого наблюдения.

Вечером к реке, где была установлена запрещенная снасть, подъехал автомобиль. Из него вышел мужчина и стал вытаскивать ловушку. Злоумышленника задержали.

Выяснилось, что к незаконной добыче рыбы причастен 30-летний житель Рязанского района.

В соответствии с правилами рыболовства добыча водных ресурсов с помощью сетей и ловушек на их основе запрещена, поэтому полицейские изъяли снасть и две рыбины, добытые незаконным способом.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 256 УК РФ, по которой предусмотрен штраф в размере додт 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 2 лет.

Такие незаконные методы рыбалки грозят тем, что в будущем биологические ресурсы могут не возобновиться и река может остаться без рыбы.