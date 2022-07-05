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В Рязани на ночь отключат воду на нескольких улицах, в больнице и суде
Воды не будет 6 июля с 19:00 до 7:00 7 июля.

В Рязани ночью без воды останутся несколько улиц. Об этом сообщил сайт мэрии.

Воды не будет 6 июля с 19:00 до 7:00 7 июля по адресам:

  • улица 1-я Железнодорожная д. 60, 60а;
  • улица Гагарина дома №№ 11, 29, 9,25;
  • улица Семашко дом № 3 корпус 5 — Рязанский областной клинический госпиталь для ветеранов войн, 3 корпус 10 — ОКБ имени Н. А. Семашко, 3 — ГБУ Р. О. Рязанский областной клинический госпиталь для ветеранов войн;
  • улица Спортивная, дом № 19 — ГАУ РО СШОР ЦСК;
  • улица Семашко, дом № 5 (аптека № 4);
  • улица Семашко, дом № 2 (стоматология);
  • улица Семашко, дом № 4 (учреждение по обеспечению работы мировых судей);
  • улица Семашко, дом № 14 (Бизнес-центр);
  • улица Семашко, дом № 16 (Газпром газораспределение рязанской области);
  • улица Спортивная, дом № 25 (Рязанский районный суд);
  • улица Спортивная, дом № 14 (ТЦ «Самохвал»).