В Рязани на ночь отключат воду на нескольких улицах, в больнице и суде
Воды не будет 6 июля с 19:00 до 7:00 7 июля.
В Рязани ночью без воды останутся несколько улиц. Об этом сообщил
Воды не будет 6 июля с 19:00 до 7:00 7 июля по адресам:
- улица 1-я Железнодорожная д. 60, 60а;
- улица Гагарина дома №№ 11, 29, 9,25;
- улица Семашко дом № 3 корпус 5 — Рязанский областной клинический госпиталь для ветеранов войн, 3 корпус 10 — ОКБ имени
Н. А. Семашко, 3 — ГБУ Р. О. Рязанскийобластной клинический госпиталь для ветеранов войн;
- улица Спортивная, дом № 19 — ГАУ РО СШОР ЦСК;
- улица Семашко, дом № 5 (аптека № 4);
- улица Семашко, дом № 2 (стоматология);
- улица Семашко, дом № 4 (учреждение по обеспечению работы мировых судей);
- улица Семашко, дом № 14 (Бизнес-центр);
- улица Семашко, дом № 16 (Газпром газораспределение рязанской области);
- улица Спортивная, дом № 25 (Рязанский районный суд);
- улица Спортивная, дом № 14 (ТЦ «Самохвал»).