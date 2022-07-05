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В аварии у рязанского нефтезавода пострадали четыре человека
Водитель Nissan почувствовала себя плохо, не справилась с управлением и столкнулась с трактором.

В аварии у рязанского нефтезавода пострадали четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла во вторник, 5 июля, в 15:00 около строения № 25 на улице Южный промузел. 58-летняя женщина за рулем Nissan Terrano почувствовала себя плохо, не справилась с управлением и столкнулась с трактором «МТЗ», которым управлял 29-летний водитель.

В ДТП получили травмы водитель Nissan и трое пассажиров четырех, 18 и 22 лет. Им оказали медпомощь.

Проводится проверка.

Ранее появилось видео с места аварии.