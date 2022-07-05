Полиция передала врачам голого мужчину, которого засняли на видео в Рязани
Инцидент произошел на улице Шереметьевской.
Полиция передала врачам голого мужчину, которого засняли на видео в Рязани. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
В дежурную часть по Октябрьскому району поступили сообщения о голом мужчине на улице Шереметьевской.
Сотрудники выехали на указанный адрес и установили его личность.
После этого на место приехала скорая, которая доставила мужчину в медицинское учреждение.
Напомним, что видео, на котором голый мужчина вылез за окно дома, появилось во вторник, 5 июля.