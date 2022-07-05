Полиция передала врачам голого мужчину, которого засняли на видео в Рязани

Инцидент произошел на улице Шереметьевской.

Полиция передала врачам голого мужчину, которого засняли на видео в Рязани. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В дежурную часть по Октябрьскому району поступили сообщения о голом мужчине на улице Шереметьевской.

Сотрудники выехали на указанный адрес и установили его личность.

После этого на место приехала скорая, которая доставила мужчину в медицинское учреждение.

Напомним, что видео, на котором голый мужчина вылез за окно дома, появилось во вторник, 5 июля.