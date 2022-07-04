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Водитель перевернувшегося грузовика под Рязанью получил травмы
Ранее об аварии РЗН. инфо сообщили очевидцы.

Появились подробности аварии с перевернутым грузовиком под Рязанью. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась в понедельник, 4 июля, примерно в 16.10 на мостовом переходе через реку Ока. Водитель «ГАЗели» не справился с управлением, из-за чего автомобиль перевернулся.

Водитель получил травмы. Ему оказали медицинскую помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее об аварии РЗН. инфо сообщили очевидцы.