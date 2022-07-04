В Рязани экс-замначальника колонии получил три года тюрьмы за взятку

По версии следствия, сотрудник получил от осужденного взятку более 350 тысяч рублей за разрешение продавать сигареты другим осужденным.

В Рязани экс-замначальника колонии получил три года тюрьмы за взятку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Следствие установило, что бывший замначальника рязанской ИК-5 получил от одного из осужденных взятку более 350 тысяч рублей. За это сотрудник должен был разрешить осужденному продавать на территории колонии сигареты другим осужденным.

Против бывшего сотрудника возбудили уголовное дело по пункту в части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»). Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Рязанской области.

Суд назначил ему наказание в виде трех лет колонии строгого режима. Кроме этого, осужденный не сможет в течение двух лет занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.