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В Рязани 6 июля без воды останутся 20 улиц
Воды не будет до 7 июля. Также по некоторым адресам будет снижена подача холодной воды.

В Рязани на 20 улицах отключат холодную воду. Об этом в понедельник, 4 июля, говорится на сайте «Водоканала».

С 16.00 6 июля до 5.00 7 июля воды не будет по адресам:

  • улица Островского, дома с №№ 58 по 128 (четная сторона), дома с №№ 67 по 105 (нечетная сторона);
  • улица Ленинского Комсомола, дом № 134/56;
  • улица Высоковольтная, дома с №№ 25 по 49 (нечетная сторона), 47 (ГБУ Р. О. Рязанский дом ребенка), 33 корпус 2 (детский сад № 102), 33а лит а, 37а;
  • улица Октябрьский городок, дома с №№ 8 по 16, дома с №№ 22 по 32, дома с №№ 42 по 60 (четная сторона), дома с №№ 7 по 17, дома с №№ 23 по 27, 41, дома с №№ 47 по 53 (нечетная сторона), 60 (полк ВДВ), 7а, 41 г, 45;
  • улица Строителей, дома с №№ 1 по 37 (нечетная сторона);
  • улица 6-ая Линия, дома №№ 18, 20, 24;
  • улица 10-ая Линия, дома с №№ 2 по 50 (четная сторона), дома с №№ 3 по 39 (нечетная сторона);
  • улица 11-ая Линия, дома с №№ 4 по 52 (четная сторона), дома с №№ 3 по 49 (нечетная сторона);
  • улица 12-я Линия, дома с №№ 2 по 68 (четная сторона), дома с №№ 1 по 57 (нечетная сторона);
  • улица 14-я Линия, дома с №№ 4 по 64 (четная сторона), дома с №№ 1 по 47 (нечетная сторона);
  • улица Осипенко, дома с №№ 48 по 94 (четная сторона), дома с №№ 45 по 89 (нечетная сторона);
  • улица 1-ый Новопавловский проезд, дома с №№ 2 по 24 (четная сторона); дома с №№ 1 по 25 (нечетная сторона);
  • улица 2-ой Новопавловский проезд, дома с №№ 2 по 18 (четная сторона), дома с №№ 1 по 17 (нечетная сторона);
  • улица 3-ий Новопавловский проезд, дома с №№ 2 по 18 (четная сторона); дома с №№ 1 по 21 (нечетная сторона);
  • улица 4-ый Новопавловский проезд, дома с №№ 2 по 12 (четная сторона); дома с №№ 3 по 17 (нечетная сторона);
  • улица 5-ый Новопавловский проезд, дома №№ 5, 7,9;
  • улица Новопавловская, дома с №№ 3 по 21 (нечетная сторона);
  • улица Шевченко, дома с №№ 52 по 82 (четная сторона), дома с №№ 59 по 95 (нечетная сторона), 93а.
  • улица Татарская, дома №№ 68, 91;
  • улица Стройкова, дом № 51.

Также в этот период будет снижена подача холодной воды по адресам:

  • улица Островского, дома с №№ 44 по 54 (четная сторона), дома с №№ 39 по 65 (нечетная сторона), 44 корпус 2 (детский сад № 80), 44 корпус 1 (детский сад № 88);
  • улица Ленинского Комсомола, дома с №№ 102 по 146 (четная сторона), дома с №№ 83 по 141 (нечетная сторона), 106 (детский сад № 80);
  • улица 7-ая Линия, дома №№ 5, 7, 85 В, 108А, 76А;
  • улица 9-ая Линия, дома с №№ 2 по 32 (четная сторона), дома с №№ 3 по 19 (нечетная сторона);
  • улица Стройкова, дома с №№ 88 по 94 (четная сторона), дома с №№ 63 по 77 (нечетная сторона);
  • улица Гагарина, дома с №№ 69 по 87 (нечетная сторона);
  • улица Гоголя, дома с №№ 50 по 58 (четная сторона), дома с №№ 47 по 49 (нечетная сторона), 52а;
  • улица Керамзавод, дома с №№ 1 по 37 (нечетная сторона), дома с №№ 2 по 38 (четная сторона), 25а (детский сад № 29), 21а;
  • улица Октябрьский городок, дома №№ 19, 21, дома с №№ 33 по 43, 123 (нечетная сторона), дома с №№ 36 по 40 (четная сторона), 33а (детский сад № 24);
  • улица Черновицкая, дома с №№ 3 по 13 (нечетная сторона);
  • улица Стройкова, дом № 96 (ГБУ РО ОККД), 85 (ГБУ РО ГКСБСМП), 79/51 (ГБУ РО Г. К. Род. дом № 2), 65 корпус 2 (дет.сад. № 85);
  • улица Троллейбусный переулок, дом № 6А;
  • улица Шевченко, дом № 59.

Подвоз технической воды по адресу: улица Высоковольтная, дом № 41 корпус 2 с 17.00мин до 1.00.

Кроме того, воды не будет с 19.00 6 июля до 7.00 7 июля по адресам:

  • улица 1-е Бутырки, дома №№ 10, 2, 34 (МБДОУ Детский сад № 133), 4, 40 корпус 1, 6, 8, 6 строение 1, 9;
  • улица 2-е Бутырки, дома №№ 1, 5, 9;
  • улица 3-и Бутырки, дома №№ 1, 2, 3 корпус 1, 3 корпус 2, 3 корпус 3, 3 корпус 4, 3 корпус 9, 3, 2А;
  • улица Введенская, дома №№ 135, 120;
  • улица Есенина, дома №№ 110, 112;
  • улица Каширина, дом № 1а;
  • улица Маяковского, дома №№ 18, 18а;
  • улица Николодворянская, дом № 1;
  • улица Полонского, дом № 14;
  • улица Первомайский проспект, дом № 23/7;
  • улица Полевая, дома №№ 3 (ГБУ РО ГКССМП), 4, 4а;
  • улица Радищева, дома №№ 55, 59, 59а;
  • улица Сенная, дома №№ 10, 3;
  • улица Семинарская дома №№ 32 (Государственный Рязанский приборный завод), 19, 32;
  • улица Свободы, дом № 68;
  • улица Соборная площадь, дом № 2;
  • улица Соборная, дом № 52б;
  • улица Солотчинское шоссе (п. Солотча), дом № 4 корпус 1;
  • улица Спортивный переулок, дом № 8;
  • улица Фрунзе, дом № 32;
  • улица Чапаева, дома №№ 10/18, 57, 59, 61;
  • улица Яхонтова, дом № 15;
  • улица Павлова, дом № 12,

Также в указанный период будет снижена подача холодной воды:

  • улица Солнечная;
  • улица Каширина;
  • улица Павлова;
  • улица Пожалостина;
  • улица Сенная;
  • улица Семинарская;
  • улица Кудрявцева,
  • улица Первомайский проспект;
  • улица Кудрявцева, дом № 32а;
  • улица Кудрявцева, дом № 50.