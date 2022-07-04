На месте крушения Ил-76 в Рязани устроили стихийную свалку

Трагедия произошла 24 июня. Военный самолет Ил-76 упал в районе Михайловского шоссе. Погибли пять человек.

На месте крушения Ил-76 в Рязани устроили стихийную свалку. Видео опубликовали в группе « Новости Рязани «ВКонтакте » в понедельник, 4 июля.

На кадрах видно, что поломанные и сожженные деревья на месте крушения самолета начали собирать в одно месте. Как пояснил автор, туда же неизвестные сгрузили и бытовой мусор.

«Меня удивляет особый рязанский менталитет. На это памятное место, где ценой своей жизни героически спасли жизни многих рязанцев, кто-то уже начал вывозить бытовой мусор», — отметил автор видео.

Напомним, трагедия произошла 24 июня. Крушение военного самолета Ил-76 случилось около четырех утра. На борту находились девять человек, трое из членов экипажа погибли сразу, еще один член экипажа и один военнослужащий скончались в больнице. В Минобороны сообщили, что причиной крушения стала неисправность двигателя.