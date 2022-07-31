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Во Владимире в ДТП погибла чемпионка Европы по ушу
Чемпионка Европы по ушу Евгения Степанова погибла при столкновении легковушки и рейсового автобуса во Владимире, которое произошло вечером 30 июля. Спортсменке было 24 года.

Чемпионка Европы по ушу Евгения Степанова погибла при столкновении легковушки и рейсового автобуса во Владимире, которое произошло вечером в субботу, 30 июля. Девушке было 24 года.

Степанова — двукратный призер Кубка мира и четырехкратная чемпионка Европы по ушу. О случившемся сообщил президент Федерации ушу во Владимирской области Александр Абрамов.

По информации регионального УМВД, Volkswagen, в котором находилась спортсменка, выехал на встречную полосу и врезался в рейсовый автобус в микрорайоне «Загородный парк». В салоне автобуса ехали около 40 пассажиров. В результате ДТП водитель иномарки и два его пассажира погибли на месте.

Два человека из легковушки и восемь пассажиров автобуса пострадали, их госпитализировали.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.