В Шиловском районе легковушка после столкновения с фурой съехала в кювет

В Шиловском районе на 175-м километре автодороги Ряжск — Касимов — Нижний Новгород столкнулись легковушка и грузовик. Авария произошла в субботу, 30 июля, примерно в 14:00, сообщает пресс-служба регионального УМВД,

В Шиловском районе на 175-м километре автодороги Ряжск — Касимов — Нижний Новгород столкнулись легковушка и грузовик. Авария произошла в субботу, 30 июля, примерно в 14:00, сообщает пресс-служба регионального УМВД,

По предварительной информации, водитель 1981 года рождения за рулем Opel Astra столкнулся с автомобилем МАЗ с полуприцепом-цистерной под управлением водителя 1969 года рождения.

После столкновения легковушка съехала в кювет. В результате ДТП водителя Opel госпитализировали.

Проводится проверка.