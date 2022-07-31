В Рязанской области 1 августа ожидается до +28 градусов
В Рязанской области в понедельник, 1 августа, днем ожидается +23…+28 градусов. Температура воздуха в регионе ночью составит +8…+13 градусов. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.
В Рязанской области в понедельник, 1 августа, днем ожидается +23…+28 градусов. Температура воздуха в регионе ночью составит +8…+13 градусов. Прогноз погоды опубликован на
Прогнозируют переменную облачность. Осадков не ожидается.
Ветер переменных направлений, 2-7 м/с.