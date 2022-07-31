В Пермском крае семилетнего мальчика насмерть придавило футбольными воротами

В городе Александровске Пермского края на ребенка упали футбольные ворота. Ребенок погиб, сообщает региональное управление СК РФ.

В городе Александровске Пермского края на ребенка упали футбольные ворота. Ребенок погиб, сообщает региональное управление СК РФ.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

По данным ведомства, трагедия произошла в пятницу, 30 июля. Инцидент произошел на детской площадке во дворе жилого дома. На мальчика 2015 года рождения упали металлические ворота, которые уронили гулявшие рядом дети. Пострадавший скончался от полученных травм.

В соцсетях жители отмечали, что футбольные ворота не были закреплены.