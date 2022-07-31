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В Гусе-Железном под колесами легковушки погиб подросток
В Гусе-Железном Касимовского района в субботу, 30 июля, водитель Lada Granta сбил ребенка 2008 года рождения. Пострадавший погиб, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Гусе-Железном Касимовского района в субботу, 30 июля, водитель Lada Granta сбил ребенка 2008 года рождения. Пострадавший погиб, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла около 22:10 на улице Капитана Подлесного, около дома 2Б. По предварительной информации, водитель 2003 года рождения на Lada Granta сбил мальчика, который находился на проезжей части.

В результате ДТП ребенок погиб. Проводится проверка.

Опубликовано видео с места аварии.

Фото: группа «Автоклуб города Касимов»