На Ставрополье в ДТП с маршруткой погибли пять человек

В Ставропольском крае в аварии погибли пять человек, в том числе ребенок. Маршрутный автобус столкнулся с легковушкой под Светлоградом в воскресенье, 31 июля.

В Ставропольском крае в аварии погибли пять человек, в том числе ребенок. Маршрутный автобус столкнулся с легковушкой под Светлоградом в воскресенье, 31 июля. От удара микроавтобус загорелся. Видео опубликовал Telegram-канал 112.

Еще пять пострадавших госпитализированы в больницу с различными травмами.

На месте работают экстренные службы. Выясняются подробности случившегося.