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«Известия»: в Госдуму внесут законопроект о тринадцатой пенсии
СМИ сообщили о планах внести осенью на рассмотрение в Госдуму законопроект о выплате 13-й пенсии. Предполагается, что выплата будет происходить раз в год в декабре, пишут «Известия» со ссылкой на партию «Справедливая Россия — За правду».

СМИ сообщили о планах внести осенью на рассмотрение в Госдуму законопроект о выплате 13-й пенсии. Предполагается, что выплата будет происходить раз в год в декабре, пишут «Известия» со ссылкой на партию «Справедливая Россия — За правду».

По словам лидера партии Сергея Миронова, деньги предполагается выплачивать ежегодно к новогодним праздникам. По словам парламентария, инициатива позволит простимулировать покупательский спрос в условиях резкого сокращения импорта товаров и услуг.

«Необходимо принять решительные меры для улучшения жизни пожилых людей. Старость должна перестать ассоциироваться с бедностью и лишениями», — отмечают авторы законопроекта.

Кроме того, поправки предполагают увеличить в два раза фиксированную выплату к страховой пенсии по старости гражданам, достигшим 70 лет. Реализация идеи может потребовать выделения 654,8 миллиарда рублей из федерального бюджета.