В Сочи работники пляжа избили отдыхающего
Одного из участников конфликта задержали и доставили в отдел.
В воскресенье, в Сочи, на пляже «Фрегат» в Адлерском районе работники избили отдыхающего. Об этом сообщила
Одного из участников конфликта задержали и доставили в отдел.
В администрации рассказали, что пострадавший находится в местной поликлинике, госпитализация ему не потребовалась, сообщил
По данным властей, он мог заниматься незаконной торговлей. В мэрии отметили, что конфликт произошел после того, как охрана прогнала детей, раздававших фрукты на пляже отдыхающим. Драка началась после того, как за них вступился старший брат.
Проводится проверка.