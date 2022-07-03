В Сочи работники пляжа избили отдыхающего

Одного из участников конфликта задержали и доставили в отдел.

В воскресенье, в Сочи, на пляже «Фрегат» в Адлерском районе работники избили отдыхающего. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Одного из участников конфликта задержали и доставили в отдел.

В администрации рассказали, что пострадавший находится в местной поликлинике, госпитализация ему не потребовалась, сообщил RT .

По данным властей, он мог заниматься незаконной торговлей. В мэрии отметили, что конфликт произошел после того, как охрана прогнала детей, раздававших фрукты на пляже отдыхающим. Драка началась после того, как за них вступился старший брат.

Проводится проверка.