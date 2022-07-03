В Шилове пьяный водитель врезался в дерево

В Шилове пьяный 21-летний водитель на Volkswagen Jetta врезался в дерево. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло в воскресенье, 3 июля, в 3:25 в Шилове вблизи дома № 102 по улице Советской. 21-летний водитель Volkswagen был пьян, степень опьянения составила 0.552 мг/л. Молодой человек не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и съехал с дороги, а затем врезался в дерево.

Пострадали два пассажира в возрасте 22 и 18 лет. Им оказали медпомощь.

Проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.