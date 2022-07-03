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В Хургаде женщина погибла при нападении акулы
Ранее 1 июля акула напала на туристку из Австрии.

В районе Хургаде женщина погибла после нападения акулы. Об этом передает РИА Новости.

Ранее 1 июля акула напала на туристку из Австрии. Хищная рыба откусила ей руку и ногу. Женщина скончалась в больнице.

Министр окружающей среды Ясмин Фуад заявила о второй погибшей. Отмечается, что обе женщины плавали в районе курорта Сахл-Хашиш. В Египте создадут рабочую рабочую группу специалистов заповедников Красного моря.

В министерстве принесли соболезнования семьям двух жертв.