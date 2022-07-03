Песков заявил, что Украине предстоит согласиться с условиями России

Песков заявил, что нет в сомнений в том, что «рано или поздно все-таки здравый смысл возобладает».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Украине предстоит понять условия России. Об этом передает РИА Новости .

Песков заявил, что нет в сомнений в том, что «рано или поздно все-таки здравый смысл возобладает». По его словам после этого настанут переговоры, перед которыми Украине предстоит понять условия России.

«Они их прекрасно знают. Согласиться на них. Сесть за стол (переговоров). И просто зафиксировать тот документ, который во многом уже был согласован», — сказал Песков.