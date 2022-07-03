Ночью в Рязани мужчина разбил стекло у двери маршрутки

Инцидент произошел в субботу, 2 июля, примерно в 22.00 на автовокзале.

Ночью в Рязани мужчина разбил стекло у двери маршрутки. Об этом РЗН. инфо сообщили очевидцы.

Инцидент произошел в субботу, 2 июля, примерно в 22.00 на автовокзале. Мужчина разбил стекло в маршрутки № 73.

«Сегодня мужчина вышел из легковушки и разбил стекло задней двери в маршрутке. За рулем была женщина. Удар был такой силы, что всем в салоне показалось, что авария — столкновение с другой машиной», — рассказала рязанка.

Также уточняется, что пассажиры запомнили номера автомобиля и сообщили о произошедшем в полицию.