Ночью в Рязани мужчина разбил стекло у двери маршрутки
Инцидент произошел в субботу, 2 июля, примерно в 22.00 на автовокзале.
Ночью в Рязани мужчина разбил стекло у двери маршрутки. Об этом РЗН. инфо сообщили очевидцы.
Инцидент произошел в субботу, 2 июля, примерно в 22.00 на автовокзале. Мужчина разбил стекло в маршрутки № 73.
«Сегодня мужчина вышел из легковушки и разбил стекло задней двери в маршрутке. За рулем была женщина. Удар был такой силы, что всем в салоне показалось, что авария — столкновение с другой машиной», — рассказала рязанка.
Также уточняется, что пассажиры запомнили номера автомобиля и сообщили о произошедшем в полицию.