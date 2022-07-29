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Малков: С «Аэрокосмической долиной» готовы сотрудничать свыше 30 компаний
Об этом врио губернатора сообщил во время совещания по вопросам развития инновационных научно-технологических центров.

Министерство промышленности России посодействует в развитии Аэрокосмической долины в Рязанской области. Об этом глава ведомства Максим Решетников заявил во время совещания по вопросам развития ИНТЦ (инновационных научно-технологических центров — прим. ред.), пишет сайт облправительства.В совещании участвовали главы российских регионов. На нем они обсудили текущий статус развития центров. Врио губернатора Павел Малков рассказал о работе по развитию «Аэрокосмической долины»."Мы самая молодая долина — всего три месяца как созданы. У нас сейчас по проекту согласовывается распоряжение правительства России для регистрации органов управления ИНТЦ. Наша долина создана вместе с Московским авиационным институтом. Якорные партнеры — это «Роскосмос», «Ростех», ПАО «ОАК» и АО «Концерн ВКО „Алмаз-Антей“. Обсуждаем с ними сейчас конкретные направления взаимодействия. Кроме того, есть еще 10 компаний, которые заинтересованы в совместной работе. Они не такие большие, но уже готовы реализовывать совместные проекты. Это инновационные технологии — сварочное оборудование, зарядки для электротранспорта, источники питания, коммутирующие приборы, „умный дом“, некоторая радиоэлектроника и другое», — отметил политик. Он подчеркнул, что с рязанским центром готовы сотрудничать 36 компаний. Малков также сообщил, что для ИНТЦ выделили пять земельных участков для строительства общей площадью почти 144 гектара, четыре здания будут реконструировать. По одному из них проектные работы завершатся в этом году. В 2023 здание введут в эксплуатацию. Там разместятся участники и партнеры проекта, органы управления центра, коворкинг-зона.По другим зданиям проект планируют разработать в 2023 году. Решетников положительно оценил решение о привлечении зданий бывшего училища связи в качестве инфраструктуры долины. По его мнению, это позволит ускорить темы ее развития. Министр поручил оказать содействие области в вопросах развития центра — в том числе участия региона в профильных федеральных программах. Заместитель главы минпромторга России Олег Бочаров отметил потенциал региона для развития ИНТЦ, в том числе наличие крупных приоборостроительных предприятий. «С Минтрансом и Росавиацией обговорим те виды работ, которые объективно могут быть приоритетными в Рязанской области именно в части аэрокосмической деятельности, беспилотной деятельности для того, чтобы всю эту историю развить», — отметил он.