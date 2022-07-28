Андрей Еременко отказался участвовать в выборах губернатора Рязанской области

Кандидат от партии «Родина» Андрей Еременко написал заявление о снятии своей кандидатуры.

Андрей Еременко отказался участвовать в выборах губернатора Рязанской области. Об этом сообщили в региональной избирательной комиссии.

Кандидат от партии «Родина» Андрей Еременко написал заявление о снятии своей кандидатуры.

Таким образом, в выборах губернатора будут участвовать пять кандидатов.

Прием документов от кандидатов на выборы губернатора Рязанской области завершился в четверг, 28 июля.