В Сбербанке впервые за 20 лет повысят стоимость уведомлений об операциях

В банке подчеркнули, что уведомления по кредитной карте останутся бесплатными.

В Сбербанке повысят стоимость уведомлений об операциях. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

С 1 августа Сбербанк повысит стоимость уведомлений на 10 рублей. В зависимости от типа карты она составит от 40 до 70 рублей.

Повышение стоимости впервые за 20 лет объяснили ростом объема бизнеса, увеличением транзакционной активности и количества отправляемых сообщений.

В банке подчеркнули, что уведомления по кредитной карте останутся бесплатными.