В Сбербанке впервые за 20 лет повысят стоимость уведомлений об операциях
В банке подчеркнули, что уведомления по кредитной карте останутся бесплатными.
В Сбербанке повысят стоимость уведомлений об операциях. Об этом пишет
С 1 августа Сбербанк повысит стоимость уведомлений на 10 рублей. В зависимости от типа карты она составит от 40 до 70 рублей.
Повышение стоимости впервые за 20 лет объяснили ростом объема бизнеса, увеличением транзакционной активности и количества отправляемых сообщений.
В банке подчеркнули, что уведомления по кредитной карте останутся бесплатными.