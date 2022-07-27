Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 27
29°
Чтв, 28
30°
Птн, 29
25°
ЦБ USD 60.22 1.56 28/07
ЦБ EUR 61 1.59 28/07
Нал. USD 62.55 / 61.82 27/07 17:34
Нал. EUR 63.3 / 62.62 27/07 17:34
Новости
Публикации
Эксперт рассказал о состоянии российского авторынка после легализации...
Почему легализация параллельного импорта не спасает ни ...
6 часов назад
597
В Рязани благоустроят территорию бывшего шпалозавода, а в Борках созда...
Состоялся экспертный круглый стол, на котором обсуждало...
25 июля 16:48
5 080
Рязанский следователь Александр Санферов рассказал о резонансных делах...
25 июля в нашей стране уже в девятый раз отмечается ден...
25 июля 11:11
9 516
С момента пропажи рязанки Елены Логуновой прошел год, ее мать до сих п...
25 июля исполнился год с момента исчезновения 27-летней...
25 июля 10:11
4 638
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Отец погибшего на улице Октябрьской рязанца предположил, что с сыном произошел несчастный случай

Отец погибшего на улице Октябрьской рязанца предположил, что с сыном произошел несчастный случай. Об этом он рассказал РЗН. Инфо.

По его словам, погибший был его единственным сыном. Он жил вместе с женой и родителями.

«Все было нормально. Сегодня завтракали вместе, все было хорошо. Надеюсь, что это несчастный случай…», — отметил собеседник.

По словам соседей, у погибшего были серьезные проблемы со зрением, он собирался делать операцию. По их предположениям, мужчина выпал с балкона в подъезде на седьмом этаже.

Отметим, что спустя несколько часов после трагедии на место приехал сотрудник ритуального агентства, чтобы предложить свои услуги.

Напомним, трагедия произошла в среду, 27 июля, в поселке Ворошиловка. Позже оказалось, что погиб мужчина 1978 года рождения.