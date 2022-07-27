Отец погибшего на улице Октябрьской рязанца предположил, что с сыном произошел несчастный случай

Отец погибшего на улице Октябрьской рязанца предположил, что с сыном произошел несчастный случай. Об этом он рассказал РЗН. Инфо.

По его словам, погибший был его единственным сыном. Он жил вместе с женой и родителями.

«Все было нормально. Сегодня завтракали вместе, все было хорошо. Надеюсь, что это несчастный случай…», — отметил собеседник.

По словам соседей, у погибшего были серьезные проблемы со зрением, он собирался делать операцию. По их предположениям, мужчина выпал с балкона в подъезде на седьмом этаже.

Отметим, что спустя несколько часов после трагедии на место приехал сотрудник ритуального агентства, чтобы предложить свои услуги.

Напомним, трагедия произошла в среду, 27 июля, в поселке Ворошиловка. Позже оказалось, что погиб мужчина 1978 года рождения.