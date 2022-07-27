Четвертый ресторан «Вкусно — и точка» открылся в Рязани на Московском шоссе

В среду, 27 июля, в Рязани открылся еще один ресторан быстрого питания «Вкусно — и точка». Открытие новой точки с перерезанием ленточки прошло на Московском шоссе в бывшем здании «Дома книги».

Перед открытием посетителей практически не было, однако спустя 10-15 минут люди стали подходить. Многие рассказали корреспонденту, что живут поблизости и долгожданное открытие ресторана их порадовало.

«Не нужно далеко идти за бургером и вкуснейшим молочным коктейлем», — отметил один из посетителей.

Напомним, первые рестораны быстрого питания «Вкусно — и точка» открылись в Рязани в конце июня.