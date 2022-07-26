Работникам рязанских предприятий предложат отправиться на спецоперацию на Украине

Беседу с представителями организаций провела мэр Елена Сорокина

Сотрудникам рязанских предприятий предложат отправиться на спецоперацию на Украине. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» заявила мэр Елена Сорокина .

Глава горадминистрации провела совещание с представителями крупных рязанских предприятий. На нем чиновница попросила «провести разъяснительную беседу» с сотрудниками заводов и рассказать им о возможности участия в спецоперации по контракту.

При этом Елена Сорокина попросила руководителей предприятий «сохранить рабочие места за сотрудниками, которые примут решение заключить контракт на военную службу, на необходимый срок».

«Каждый наш боец, который отправляется в зону СВО, должен знать, что государство заботится о нем и его семье. Когда он вернется, у него будет место работы, его встретят с почетом и уважением, которого он заслуживает», — подчеркнула в публикации мэр.